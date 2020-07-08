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    HaberlerEge Haberleri ‘Plajda önlem sürecek’
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    08.07.2020 - 07:00 |

    ‘Plajda önlem sürecek’

    Balıkesir, 31 plajında Mavi Bayrak’ın dalgalandığı sahillerinde yerli-yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.

    ‘Plajda önlem sürecek’

    Balıkesir, 31 plajında Mavi Bayrak’ın dalgalandığı sahillerinde yerli-yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor. Halkın sağlığını ön planda tutan Büyükşehir ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında plajlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor; giyinme kabini, duş ve tuvaletler düzenli olarak temizleniyor. Zabıta ekipleri de bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.
    Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri de rutin temizlik ve rehabilite işlerini sürdürüyor. Halkın tatilini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve denize girerken tedirgin olmaması için gereken önlemleri aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Kentimiz, turistlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Geçimini turizm sektöründen sağlayan esnaf ve işletmecilerimizin de mağduriyet yaşamaması ve sezonu verimli bir şekilde geçirmesi için çaba gösteriyoruz” dedi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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