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    HaberlerEge Haberleri ‘Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer’
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    10.06.2020 - 07:00 |

    ‘Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer’

    Sosyal medya kullanıcıları, kadın hakları ihlallerine ve cinsiyet eşitsizliği uygulamalarına tepki gösterdi.

    ‘Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer’

    Sosyal medya kullanıcıları, kadın hakları ihlallerine ve cinsiyet eşitsizliği uygulamalarına tepki gösterdi. Bir kullanıcının, şarkıcı Gaye Su Akyol’un “Kocam isterse çalışabilir” tweet’ini alıntılamasıyla başlayan akımı, kısa sürede binlerce twitter kullanıcısı destekledi.
    Akyol, o tweet’in üzerine ‘Plajda üstsüz erkek perdesiz eve benzer. Ya satılıktır ya kiralık’ diye yazmasının ardından #erkekyerinibilsin akımı da başlamış oldu.
    Akıma bir katkı da benden gelsin: Oğlunu dövmeyen dizini döver...

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