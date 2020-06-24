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    24.06.2020 - 07:00 |

    Plajlar, Avrupa standartlarında

    Yeni normal düzenle birlikte belediyeler plajlarda yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

    Plajlar, Avrupa standartlarında

    Yeni normal düzenle birlikte belediyeler plajlarda yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolle devredilen 9 plajda incelemelerde bulundu. Günel, plajlarla ilgili yapılması gerekenleri ilgili birim müdürlerine iletti. Tüm plajları Avrupa standartlarına göre düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Günel, “Tüm çabamız Kuşadası’nı daha ileriye taşımak için. Aydın Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içinde Kuşadası’nı örnek bir turizm kenti haline getireceğiz” dedi.
    Çeşme Belediyesi de, Tekke Plajı ve Restoranı yenilenen konseptiyle açtı. Başkan Ekrem Oran, yaz kış hizmet veren Tekke Plajı ve Restoranı’nda koronavirüse karşı tedbir ve önlemleri yoğunlaştırdı. Üstün hijyen önlemleri ile ziyaretçilerinin hizmetine giren tesisin plajına 6 metrekarelik sosyal mesafe halatları çekildi.
    Çeşme’de her yıl yaklaşık 1.5 milyon misafir ağırladıklarını ifade eden Başkan Oran, “Bütün sahillerimizi temizledik ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tatil yapabilmesi için sezona hazırladık” diye konuştu.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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