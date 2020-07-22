Plajlar yeniden halkın

Edremit ve Milas belediyeleri, yeni halk plajlarını hizmete açtı. Edremit Belediyesi, iştiraki olan Ed-Bel’in işlettiği Akçay Halk Plajı’nı ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sundu. Başkan Selman Hasan Arslan’ın girişimiyle son yıllarda halk plajı olmayan Akçay, tekrar Edremitlilere kazandırıldı. Başkan Arslan, “Pandemi sürecinden dolayı bir takım eksiklerle yetiştirebildiğimiz plajımızı, ilerleyen zamanlarda daha güzel hale getireceğiz” dedi. Milas Belediyesi de, Güllük’te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait olan ve uzun yıllardır atıl olarak duran arazi önündeki plajı düzenledi, kullanıma açtı. Başkan Muhammet Tokat, “Yaz sezonu öncesi çalışmalarımızı sahil mahallelerimizde yoğunlaştırdık. Birçok bölgede mevcut plajların bakımını yaptık, yeni alanlar kazandırdık” diye konuştu.