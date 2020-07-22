BİST118.0420.00EURO7.880.30USD6.830.19ALTIN404.060.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Plajlar yeniden halkın
    ABONE OL
    22.07.2020 - 07:00 |

    Plajlar yeniden halkın

    Edremit ve Milas belediyeleri, yeni halk plajlarını hizmete açtı.

    Plajlar yeniden halkın

    Edremit ve Milas belediyeleri, yeni halk plajlarını hizmete açtı. Edremit Belediyesi, iştiraki olan Ed-Bel’in işlettiği Akçay Halk Plajı’nı ücretsiz olarak vatandaşın kullanımına sundu. Başkan Selman Hasan Arslan’ın girişimiyle son yıllarda halk plajı olmayan Akçay, tekrar Edremitlilere kazandırıldı. Başkan Arslan, “Pandemi sürecinden dolayı bir takım eksiklerle yetiştirebildiğimiz plajımızı, ilerleyen zamanlarda daha güzel hale getireceğiz” dedi. Milas Belediyesi de, Güllük’te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait olan ve uzun yıllardır atıl olarak duran arazi önündeki plajı düzenledi, kullanıma açtı. Başkan Muhammet Tokat, “Yaz sezonu öncesi çalışmalarımızı sahil mahallelerimizde yoğunlaştırdık. Birçok bölgede mevcut plajların bakımını yaptık, yeni alanlar kazandırdık” diye konuştu.

    Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

    Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

    Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

    Sıradaki Haber