‘Plajlarımıza bekliyoruz’

1 Haziran’da kontrollü sosyal hayata adım atılmasının ardından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Balıkesir’in turizm cenneti Ayvalık’ta hareketlilik başladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeye ait işletme ve plajlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlemeler yapıldığını belirtti, konuk kabul etmeye başladıklarını duyurdu, “Gerek Ayvalık, gerekse de tüm ülkemiz için tek beklentimiz, şu an için bu krizin tamamıyla sona ermesidir. Bunun için de kurallara titizlikle uymamız gerekiyor. Maske takılmasını ve sosyal mesafeye uyulmasını özellikle rica ediyoruz. Aşı ve ilaç bulunduktan sonra tüm dünya ve ülkemizde insanlık derin bir nefes alacak. Onun için sabırla kurallara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

‘14 kilometre kumsalımız var’

Tatilini yurt dışında geçirmeyi tercih eden vatandaşların bu yıl iç turizme ağırlık vereceklerini düşündüğünü dile getiren Ergin, “Ben, Ayvalık’ın bu anlamda çok ciddi avantajlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Salgın tedbirlerini en ciddi uygulayan ve denetleyen Ayvalık Belediyesi, sürecin sıfır vakayla atlatılmasını sağladı. Denetimlerimizi Emniyet güçlerimiz ve Zabıtamız ile birlikte aralıksız olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ergin, çok sayıda plaja sahip olduklarını, kumsal uzunluğunun 14 kilometreyi bulduğunu söyledi, “Bu durum, denize girilirken bu sosyal mesafenin korunması anlamında çok büyük bir avantaj olacaktır. Duba ve Badavut ve Çataltepe plajları ile Çamlık, Ortunç ve Patriça koyları, tatil için ideal” dedi.