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    HaberlerEge Haberleri ‘Planlamada yetki yerelde olmalı’
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    04.09.2020 - 00:02 |

    ‘Planlamada yetki yerelde olmalı’

    Karabağlar Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısı Başkan Muhittin Selvitopu’nun koordinatörlüğünde gerçekleşti.

    ‘Planlamada yetki yerelde olmalı’

    Başkan Selvitopu, her yıl eylül ayında yapılan Kavacık Üzüm Festivali’ni salgın nedeniyle gerçekleştiremeyeceklerini belirtti. Uzundere’de 32 hektarlık alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle ilgili Karabağlar Belediye Meclisi bünyesinde oluşturulan araştırma komisyonunun temenni raporuna da değindi. Komisyonun AK Partili üyelerinin projeye ilişkin sorularının muhatabının Büyükşehir olduğunu vurgulayan Selvitopu, “Yasa değişikliğiyle önümüzün açılmasını istiyoruz. Bu konuda yetki yerel yönetimlerde olmalı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da denetim görevini üstlenmeli” dedi.

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