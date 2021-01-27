Planlara onay geldi!

Plansızlığın İzmir’in uzun yıllar sürüncemede kalan sorunu olduğunun altını çizen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “İzmir’in, Büyükşehir’in 2012 yılından bu yana hazırlamadığı ve talep etmediği bu imar yönetmeliği yüzünden kaybı çok büyük oldu. Yıllarca bir inşaat mühendisi ve sivil toplum kuruluşu başkanı olarak imar yönetmeliğinin önemine dikkat çektik ve bu konuda uğraş verdik. Plansızlığın yarattığı sorunlarla uğraşan ve her fırsatta planlı bir yapıya kavuşması için mücadele ettiğimiz güzel İzmir’imiz, 1/100.000’lik planlarının yıllar sonra onaylanmasından sonra, artık bir imar yönetmeliğine de kavuştu” dedi.



Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık bir dakika bile zaman kaybetmeye tahammülümüz yok. Depremle yaşadığımız gerçeğini unutmadan, doğru planlama ve yapılarla hemşerilerimizi daha yaşanır bir kente kavuşturmanın çabası içinde olmalıyız. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İzmir’imiz için çalışmaya devam edeceğiz.”