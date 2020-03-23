‘Plasenta, bebeği virüsten koruyor’

Ege Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Doç. Dr. Abdurrahman Hamdi İnan, gebelerin, yeni tip koronavirüs bulaşmaması için hijyene önem vermeleri gerektiğini belirtti, Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor” dedi. Dünyanın yeni tip koronavirüs nedeniyle hayli zorlu günlerden geçtiğini belirten İnan, “Gebelik sürecinde anne ile bebek arasında bebeği besleyen organ olan plasenta sayesinde birçok bakteri ve virüsün bebeğe geçmediğini biliyoruz. Yeni tip koronavirüsün de aynı şekilde anne enfekte bile olsa bebeğe geçmediği belirlendi. Bebek anneden enfekte olarak doğmuyor. Dünya üzerinde 18 vakanın rapor edildiği çalışmada, bebeklere virüsün, en erken doğumdan 36 saat ve 17 gün sonra anneleri ve bakıcılarından damlacık yoluyla geçtiği düşünülmektedir” dedi. l