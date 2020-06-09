Plastik içeren eşyalar hormonlara zarar

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, günlük yaşamımızda çok kullandığımız plastik şişe, metal gıda kutuları, deterjan, oyuncak ve kozmetik gibi pek çok üründe hormonların işleyişini bozan “endokrin bozucu kimyasallar-EBK” bulunduğuna dikkat çekti. EBK’ın vücudun gelişim, üreme, sinir ve bağışıklık sisteminde bozukluklara yol açtığını belirten Bahçeci, “O nedenle kullandığımız her şeyin endokrin değiştiricilerden uzak olmasına dikkat edelim” dedi.