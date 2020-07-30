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    HaberlerEge Haberleri Plastik kirlilik yüzde 30 azalacak
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    30.07.2020 - 00:03 |

    Plastik kirlilik yüzde 30 azalacak

    WWF-Türkiye ile İzmir Büyükşehir’in imzaladığı Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolü kapsamındwa Çeşme pilot ilçe oldu, kirliliği azaltma sözü verdi

    Plastik kirlilik yüzde 30 azalacak

    Çeşme, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolü kapsamında pilot ilçe oldu.

    Çeşme Belediyesi, bu adımla iki yıl içinde plastik kirliliği yüzde 30 azaltmayı taahhüt etti. Öte yandan Alavya Hotel, Alaçatı’da 2018 Haziran’dan bugüne kadar her pazartesi devam ettirdiği ve şimdiye kadar 950 gönüllüyle 9 ton çöp toplanan etkinliğini 100. kez geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Başkan Ekrem Oran da, etkinliğe katıldı; çöp topladı.

    Başkan çöp topladı

    Oran, “Çeşme, denizi, kumu, güneşi, rüzgarının yanı sıra, doğal ve tarihi güzellikleriyle de Türkiye’nin incisi, Ege’nin gözbebeği bir kentimiz. Mavi bayraklı plajlarımızla, sahillerimizin doğal güzelliklerini korumak için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

    WWF’in ‘Plastik Atıksız Şehirler Ağı’na katılma kararı alan Büyükşehir, İzmir’in 2025-2030 yılları arasında plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olacağını duyurdu.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyorAçılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
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