"Play Off’un kazananı biz olacağız"

İlk idmanına çıkan siyah beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5’e 2 oyunuyla sona erdi. Antalya’da oynanacak Play Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Teknik Direktör Cihat Arslan, “İnanıyorum ki Play Off sonunda 1. Lig’e çıkan takım biz olacağız” diye konuştu.