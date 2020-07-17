17.07.2020 - 00:00 |
"Play Off’un kazananı biz olacağız"
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 20 Temmuz’da İnegölspor’la Play Off çeyrek final maçına çıkacak Manisa Futbol Kulübü Antalya’da kampa girdi.
İlk idmanına çıkan siyah beyazlılar çalışmalara yenileme koşusuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından antrenman 5’e 2 oyunuyla sona erdi. Antalya’da oynanacak Play Off maçlarına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Teknik Direktör Cihat Arslan, “İnanıyorum ki Play Off sonunda 1. Lig’e çıkan takım biz olacağız” diye konuştu.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.