Podyumdan ekrana

Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Miss&Mr.Model of Turkey’de heyecan sürüyor. Son başvuru günü 20 Temmuz olarak belirlenen yarışma, bugüne kadar ekranlara pek çok da oyuncu kazandırdı.

Yarışmanın 2018 fotomodel güzeli Hilal Altınbilek de rol aldığı dizilerde hem yeteneği hem de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Miss&Mr.Model of Turkey kurucu başkanı Akif Örük, yeni ve yetenekli yüzleri yarışmaya katılmaya davet etti, “Ayrıca yarışmanın birinci erkek ve kadın finalistleri ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edecek” diye konuştu.