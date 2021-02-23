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    HaberlerEge Haberleri Polis ekipleri kuş uçurtmuyor
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    23.02.2021 - 00:03 |

    Polis ekipleri kuş uçurtmuyor

    Ege’de kolluk kuvvetleri göz açtırmıyor.

    Polis ekipleri kuş uçurtmuyor

    İzmir Bergama’da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu takside 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. Denizli Pamukkale’de asayiş ekipleri, bir evde kumar oynandığı ihbarı aldı. 22 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadıkları, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 99 bin lira para cezası kesildi.

    Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 22 fıçıda 3 bin 615 litre sahte içki ele geçirildi. Uşak’ta da bir depoya yapılan baskında 61 litre sahte içki, 108 litre etil alkol bulundu, 3 şüpheli yakalandı. Bodrum’da ise, sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden temin ettikleri sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu madde içerikli ilaçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 1850 uyuşturucu hap ve çok sayıda sahte reçete ve rapora el konuldu. l DHA-AA

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