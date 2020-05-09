09.05.2020 - 00:02 |
Polise sürpriz
Gültepe’de mahalle sakinleri hazırladıkları yemeklerle polis ekipleri ile birlikte sahur yaptı
İzmir’in Konak ilçesindeki Gültepe Polis Merkezi’nde gece vardiyasında görevli polislerin güvenlik güçlerinin yalnız sahur yapmasına gönülleri razı olmayan mahalle sakinleri, hazırladıkları yemeklerle polis merkezine sürpriz yaptı. Vatandaşların sürprizi karşısında duygulanan polisler ile mahalleliler, sosyal mesafeyi koruyarak kurulan masalarda birlikte sahur yemeği yedi. Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, “Ne zaman arasak sürekli bizimle irtibatta oldular. Biz de sahur programı düzenleyerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik” diye konuştu.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.