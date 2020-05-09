Polise sürpriz

İzmir’in Konak ilçesindeki Gültepe Polis Merkezi’nde gece vardiyasında görevli polislerin güvenlik güçlerinin yalnız sahur yapmasına gönülleri razı olmayan mahalle sakinleri, hazırladıkları yemeklerle polis merkezine sürpriz yaptı. Vatandaşların sürprizi karşısında duygulanan polisler ile mahalleliler, sosyal mesafeyi koruyarak kurulan masalarda birlikte sahur yemeği yedi. Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner, “Ne zaman arasak sürekli bizimle irtibatta oldular. Biz de sahur programı düzenleyerek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik” diye konuştu.