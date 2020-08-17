17.08.2020 - 00:03 |
Polisi gören hemen maskesini taktı
Marmaris’te, polis ekipleri ana caddelerde maske dağıtarak sosyal mesafe kuralına uyulması için vatandaşları bilgilendirdi.
Polisi gören bazı vatandaşlar, kendilerine ceza yazılmaması için kollarına taktıkları ve ceplerinden çıkardıkları maskeleri taktı. Ekipler tarafından vatandaşlara 4 saatte bin adet maske dağıtıldı. Önceki gece 21.00-01.00 arasında Atatürk Caddesi yürüyüş yolunda yapılan denetimlerde, maske takmayan yabancı turistlere de maske verildi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA