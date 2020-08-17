Polisi gören hemen maskesini taktı

Polisi gören bazı vatandaşlar, kendilerine ceza yazılmaması için kollarına taktıkları ve ceplerinden çıkardıkları maskeleri taktı. Ekipler tarafından vatandaşlara 4 saatte bin adet maske dağıtıldı. Önceki gece 21.00-01.00 arasında Atatürk Caddesi yürüyüş yolunda yapılan denetimlerde, maske takmayan yabancı turistlere de maske verildi. l ALİ GÜNDOĞAN DHA