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    HaberlerEge Haberleri Polisten, 65 yaş üstü kadınlara kutlama
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    12.05.2020 - 07:00 | | ALPER ÇOBANOĞLU DHA

    Polisten, 65 yaş üstü kadınlara kutlama

    Balıkesir’de, Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek dağıttı.

    Polisten, 65 yaş üstü kadınlara kutlama

    Balıkesir’de, Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak çiçek dağıttı. Savaştepe’de, 50 günün ardından evlerinden dışarıya çıkan kadınlara, polis ekipleri sürpriz bir kutlama yaptı. Ellerinde çiçeklerle izinli olarak sokağa çıkan kadınların Anneler Günü’nü kutlayan polisler, sosyal mesafe kuralına da uydu. Kadınlar, polislere teşekkür etti.

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