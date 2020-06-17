Polisten kaçamadılar

Çeşme Marina’daki bir işyerinden 32 cep telefonu çalan iki kişi, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul’da yakalandı. Kamera kayıtlarını ayrıntılı şekilde inceleyen ekipler, zanlıların kiraladıkları aracın plakasını aynı model başka bir aracın plakasıyla değiştirip şehir dışına kaçtığını belirledi. Çeşme’ye getirilen E.T. ve R.A, tutuklanıp cezaevine gönderildi.