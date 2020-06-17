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    17.06.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Polisten kaçamadılar

    Çeşme Marina’daki bir işyerinden 32 cep telefonu çalan iki kişi, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul’da yakalandı.

    Polisten kaçamadılar

    Çeşme Marina’daki bir işyerinden 32 cep telefonu çalan iki kişi, Çeşme Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda İstanbul’da yakalandı. Kamera kayıtlarını ayrıntılı şekilde inceleyen ekipler, zanlıların kiraladıkları aracın plakasını aynı model başka bir aracın plakasıyla değiştirip şehir dışına kaçtığını belirledi. Çeşme’ye getirilen E.T. ve R.A, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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