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    HaberlerEge Haberleri Portakal, mutluluk yaydı
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Portakal, mutluluk yaydı

    Ege Engel Siz Yaşam Derneği, koronavirüs salgını sürecinde eğitime ara vermek zorunda kalan özel gereksinimli çocuklar için el ele verdi.

    Portakal, mutluluk yaydı

    Ege Engel Siz Yaşam Derneği, koronavirüs salgını sürecinde eğitime ara vermek zorunda kalan özel gereksinimli çocuklar için el ele verdi. Pandemi sürecinde yapılan bir portakallı kurabiye tarifi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede elden ele yayılan tarif, ‘Portakal Aşkına’ adı altında tüm iyi kalpleri tek bir şemsiye altında topladı. Ege Engel Siz Yaşam Derneği yararına Folkart Ardıç Çeşme’de düzenlenen etkinlikle, mutluluk veren kurabiyelerin sırrı verildi.
    Eğitimde süreklilik
    Pandemi döneminde 70 gün boyunca evden çıkmadan annesi ve oğluyla bir apartman dairesinde yaşadığını söyleyen Diva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Pakize Sükan, “Bu kurabiyeler, iyilik peşinde koşup, portakalın mutluluk veren enerjisini herkese ulaştıracak” dedi. Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak da, özel gereksinimli bireyler için eğitimin sürekliliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti, “Bizim için en büyük mutluluk çocuklarımızın topluma kazandırıldığına, kendi işlerini yapabilmelerine ve özgüven sahibi olduklarına şahit olmak” ifadesini kullandı.

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