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    HaberlerEge Haberleri Portekiz’le eğitim köprüsü yenilendi
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    13.09.2020 - 07:00 |

    Portekiz’le eğitim köprüsü yenilendi

    Yaşar Üniversitesi ve Portekiz Camoes Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği protokolü yenilendi.

    Portekiz’le eğitim köprüsü yenilendi

    Yaşar Üniversitesi ve Portekiz Camoes Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği protokolü yenilendi. Protokole göre, öğrenciler değişim programı fırsatlarından yararlanabilecek. Portekiz kültürünü yakından tanıma fırsatı sunan işbirliğiyle her yıl belirlenen 4 öğrenci, Portekiz dili ve kültürüyle ilgili yaz kurslarına katılabilecek.
    Protokole imza atan Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, “Öğrencilerimize ikinci bir yabancı dil olarak Portekizce öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü dilin, kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum” dedi. Büyükelçi Paula Leal da Silva da, “Umuyorum ki işbirliğimiz devam edecek” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise, “7 farklı yabancı dil öğrenme fırsatı sunuyoruz. 2010’dan bu yana 175 genç üniversitedeki Portekizce eğitiminden faydalandı” şeklinde konuştu.

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