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    HaberlerEge Haberleri Potada Petkim, tescil istiyor
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    10.05.2020 - 00:00 |

    Potada Petkim, tescil istiyor

    Türkiye Basketbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını sebebiyle 19 Mart’tan beri duran liglerle ilgili kararını yeni haftada vermesi beklenirken Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) zirveyi paylaşan Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Federasyon’dan tescil talep ediyor.

    Potada Petkim, tescil istiyor

    Potada tüm kulüpler, salgın sürecinde tüm yabancılarını ülkelerine gönderirken 30 haftanın 24’ü tamamlanan TBL’de 19’ar galibiyetle ilk iki sırada yer alan Petkimspor ve Fethiye BLD, ligin bitirilip ilk iki sıradaki ekiplerin ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasını istedi. TBL’de sezona ara verilmeden önce bu iki ekibi 17 galibiyetle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takip ediyordu.

    MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
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    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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