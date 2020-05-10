Potada Petkim, tescil istiyor

Potada tüm kulüpler, salgın sürecinde tüm yabancılarını ülkelerine gönderirken 30 haftanın 24’ü tamamlanan TBL’de 19’ar galibiyetle ilk iki sırada yer alan Petkimspor ve Fethiye BLD, ligin bitirilip ilk iki sıradaki ekiplerin ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasını istedi. TBL’de sezona ara verilmeden önce bu iki ekibi 17 galibiyetle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takip ediyordu.