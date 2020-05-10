10.05.2020 - 00:00 |
Potada Petkim, tescil istiyor
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun koronavirüs salgını sebebiyle 19 Mart’tan beri duran liglerle ilgili kararını yeni haftada vermesi beklenirken Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) zirveyi paylaşan Petkimspor ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Federasyon’dan tescil talep ediyor.
Potada tüm kulüpler, salgın sürecinde tüm yabancılarını ülkelerine gönderirken 30 haftanın 24’ü tamamlanan TBL’de 19’ar galibiyetle ilk iki sırada yer alan Petkimspor ve Fethiye BLD, ligin bitirilip ilk iki sıradaki ekiplerin ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasını istedi. TBL’de sezona ara verilmeden önce bu iki ekibi 17 galibiyetle Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takip ediyordu.
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