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    HaberlerEge Haberleri Poyraz Zeytinyağları dışsatımda ilk 10’da
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    28.12.2020 - 00:02 |

    Poyraz Zeytinyağları dışsatımda ilk 10’da

    Poyraz Zeytinyağları dışsatımda ilk 10’da

    İzmirli işinsanı Selami Özpoyraz tarafından 2006 yılında kurulan Poyraz Zeytinyağları, pandemiye rağmen ihracat başarısını sürdürdü. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ödüllendirilen Poyraz Zeytinyağları, Türkiye’de 2019-2020 zeytinyağı sezonunda en çok ihracat yapan 8’inci firma oldu.

    Markalaşmanın ve ambalajlı ihracatın önemine vurgu yapan Dış Ticaret Müdürü Cem Demirci, “Bu toprakların değerlerini işlemeden, ham olarak göndermek büyük yanlış. Biz de zeytinyağını dökme olarak değil, şişeleyerek, markalı, katma değerli olarak ihracat ediyoruz” diye konuştu. Genel Müdür Soykan Yanya da, gelecek yıl hedeflerinin hedef ilk 5 arasına girmek olduğunu belirtti.

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