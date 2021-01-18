Prenses kemeri görücüde

İzmir Arkeoloji Müzesi, “Görmediklerinizi Göreceksiniz” projesiyle depolarındaki benzersiz eserleri sergilemeye, Urartu Krallığı’ndan kalma 2 bin 800 yıllık bronz kemer ile başladı. Yıl boyu her ay bir eserin sergileneceği proje kapsamında sergilenen kemeri; kraliyet ailesine, yöneticilere veya varlıklı bir zümreye ait bir kadının kullandığı tahmin ediliyor.

Müze Müdürü Hünkar Keser, toplam 180 bin önemli eserin bulunduğunu ancak her birini sergilemenin mümkün olamadığını, bu nedenle de bazı çok değerli parçaları depoda korumak zorunda kaldıklarını söyledi.

Benzerleri ABD’de

Prenses kemerinin satın alma yoluyla 3 yıl önce İzmir Arkeloji Müzesi’ne kazandırıldığını belirten Keser, “Eşi benzeri olmayan bu eser Demir Çağı’nda bir prenses için üretilmiş, onun haricinde başkasının kullanması mümkün değil çünkü onunla birlikte gömülmüş. Aynı döneme ait bazı eserler ABD’deki müzayedelerde 5 milyon dolara alıcı buldu” dedi.