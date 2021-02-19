Prof. Dr. Savaş’tan gençlere tavsiyeler

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliği’nin, “Geçmişten Geleceğe Uşak Üniversitesi” konulu çevrimiçi söyleşisine katıldı. Çocukluğu, gençliği ve eğitim hayatını anlayıp öğrencilere tavsiyelerde bulunun Savaş, “Bir hedefiniz olsun. Yabancı dilinizi mutlaka geliştirin ve en önemlisi çok çalışın” dedi.

Dört yılda atılım yaptı

Uşak Üniversitesi’nin yeni nesil bir üniversite olarak, yerli ve milli değerlere sahip, ülkesini ve milletini en üst noktaya taşıyacak gençler yetiştirdiğini dile getiren Savaş; uluslararasılaşma, kalite ve stratejik plan çalışmaları, yayın sayısı, fiziki yapılanma, sürekli eğitim merkezi kursları, engelsiz üniversite çalışmaları, akredite olan Bilimsel Analiz Laboratuvarı, Teknoloji ve Transfer Ofisi çalışmaları, yeni açılan OSB Tekno-Parkı ve Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Merkezi çalışmaları ile dört yılda hızlı bir gelişim gösterdiklerini ifade etti.