13.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR
Profesyonel oyuncuları aratmadılar
Narlıdere Kent Konseyi’ne bağlı Sahnenin Yıldızları Grubu’nun ‘Sultanlıktan Sefalete’ oyunu, geçtiğimiz günlerde sergilendi.
Narlıdere Kent Konseyi’ne bağlı Sahnenin Yıldızları Grubu’nun ‘Sultanlıktan Sefalete’ oyunu, geçtiğimiz günlerde sergilendi. Grupta bulunan kadınların birçoğunun ilk kez sahne aldığı gecede, gösterilen performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Tiyatro grubunun yönetmeni Şaziment Duran, dünya kadınlarının sesi olmak istediklerini belirtti, “Ülkenin her keşesinde oyunumuzu sergilemek ve ezilenlerin sesini duyurmak istiyoruz” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de, “Kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Narlıdere Kent Konseyi’nin ne kadar başarılı çalışmalar yaptığını kanıtlamış olduk” dedi.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.