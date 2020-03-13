Profesyonel oyuncuları aratmadılar

Narlıdere Kent Konseyi’ne bağlı Sahnenin Yıldızları Grubu’nun ‘Sultanlıktan Sefalete’ oyunu, geçtiğimiz günlerde sergilendi. Grupta bulunan kadınların birçoğunun ilk kez sahne aldığı gecede, gösterilen performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Tiyatro grubunun yönetmeni Şaziment Duran, dünya kadınlarının sesi olmak istediklerini belirtti, “Ülkenin her keşesinde oyunumuzu sergilemek ve ezilenlerin sesini duyurmak istiyoruz” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de, “Kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Narlıdere Kent Konseyi’nin ne kadar başarılı çalışmalar yaptığını kanıtlamış olduk” dedi.



