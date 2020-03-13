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    HaberlerEge Haberleri Profesyonel oyuncuları aratmadılar
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    13.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Profesyonel oyuncuları aratmadılar

    Narlıdere Kent Konseyi’ne bağlı Sahnenin Yıldızları Grubu’nun ‘Sultanlıktan Sefalete’ oyunu, geçtiğimiz günlerde sergilendi.

    Profesyonel oyuncuları aratmadılar

    Narlıdere Kent Konseyi’ne bağlı Sahnenin Yıldızları Grubu’nun ‘Sultanlıktan Sefalete’ oyunu, geçtiğimiz günlerde sergilendi. Grupta bulunan kadınların birçoğunun ilk kez sahne aldığı gecede, gösterilen performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Tiyatro grubunun yönetmeni Şaziment Duran, dünya kadınlarının sesi olmak istediklerini belirtti, “Ülkenin her keşesinde oyunumuzu sergilemek ve ezilenlerin sesini duyurmak istiyoruz” dedi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de, “Kadınlarımızı yürekten kutluyorum. Narlıdere Kent Konseyi’nin ne kadar başarılı çalışmalar yaptığını kanıtlamış olduk” dedi.

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