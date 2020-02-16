'Proje huzur veriyor'

Konak Belediyesi, Engelli Bireyleri Koruma Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdiği Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün kapılarını ilk kez Milliyet Ege’ye açtı. Beş eğitim binası tamamlanan, Eşrefpaşa Hastanesi’nin arkasındaki köyü dolaştığımız Başkan Abdül Batur, “Seçim döneminde Konak’ta en büyük eksiklik olarak bir engelli masası ile engelliler ve aileleri ile ilgili bir irtibat noktası olmadığını tespit ettik. Bu proje, Konak Engelli Bireyleri Koruma Vakfı tarafından bize sunuldu. Mevcut binaları yeniledik. 3-6 yaş grubundaki zihinsel engelli ve otistik çocuklarımızın ile 6-17 yaşa özel eğitim ve 17-30 yaş arasındaki gençlerimizin eğitim görecekleri, ayrıca fizyoterapi ve psikolojik destekler alacakları bir merkez haline dönüştürdük. Ayrıca merkezimiz, zihinsel engelli ve otostik çocuklar için akşam bakım merkezinin de bulunduğu bir yer olacak. Ailelerimiz biraz nefes alacak. Sosyo-psikolojik merkezde ise ailelere destek olunacak. 2004’de de belediyelerin engellilere yönelik hiçbir çalışması ortada yok iken, biz Narlıdere’de engelli merkezimizi hizmete açmıştık. Orada şuan 130 çocuğumuza eğitim veriyoruz” dedi. Projeye destek veren Konak Belediyesi Halk Eğitim Müdürü ve Konak Kaymakamlığı’na teşekkür eden Batur, şöyle devam etti:



Romanlar unutulmadı

“Halk Eğitim’den öğrencilerimiz ücretsiz otobüslerle merkezimize geliyor. Bir binamızdaki altı sınıfı Halk Eğitim bünyesinde eğitim gören engelli çocuklarımıza tahsis ettik. Bu çocuklarımız Milli Eğitim’e bağlı okullarda eğitim görüyorlardı ama artık daha kapsamlı ve modern bir tesiste eğitim görecekler. Onlara iyi eğitim vermek adına sınıflarda en iyi malzeleri kullandık. Toplu sınıfların yanısıra bireysel eğitim sınıflarımız, oyun alanlarımız, hobi bahçemiz de var. Bu ay sonunda inşaatımız büyük oranda tamamlanacak. Roman öğrencilerin de eğitim alacağı okul öncesi eğitim yuvası ‘Minikler Konağı’ ise önümüzdeki ayın başında açılacak.”

500 çocuğa hizmet



İZKA destekli proje ile mart ayında tamamlanması düşünülen ahşap evlerde de engelli gençler için meslek atölyeleri kuralacağını sözlerine ekleyen Batur, “Yaklaşık 500 çocuğumuzun ücretsiz hizmet alacağı atölyelerimiz, 1 milyon liraya maloldu. Toplam yedi ayda tamamlanacak projemizin tamamı ise yaklaşık 1.5 milyon liraya malodu” dedi.



“Bu proje bana huzur veriyor” diyen Batur, “Narlıdere’de eğitim alan gençlerimizin gelişimini yakından takip ettik. 180’e yakın öğrencimiz iş hayatına başladı. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Ayrıca aileleri de unutmuyoruz. Onların da sosyal hayata devam etmesini istiyoruz. Bu konuda sunacağımız hizmetlerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak” diye konuştu.



KÖYDE NELER VAR?



Kampüs; Psiko-Sosyal Destek Merkezi, Mesleki Eğitim ve İstihdam Birimi, Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi (İZKA), Niyazi Ersoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kreş ve Gündüz Bakım Merkezi bölümlerinden oluşuyor. Eko Çiftlik ve Sosyal Yaşam Merkezi’nde, 5 adet 40’ar metrekarelik ağaç evlerden oluşan atölyeler olacak. Bu atölyelerde çocuklar seramik biçimlendirme, el sanatları, takı tasarımı, mum-sabun, nikah şekeri imalatı gerçekleştirecekler. Yine ağaç evden yapılacak 100 metrekarelik kafeteryada engelli çocuklar istihdam edilecek, İŞ-KUR ile birlikte dönüşümlü olarak garsonluk ve servis elemanlığı eğitimleri verilecek. Eko çiftlik olarak ayrılacak alanda ise hem evcil hayvanlar olacak hem de çocuklar GDO’suz, doğal sebze-meyve üretimi gerçekleştirecekler. Eko çiftlik de İŞ-KUR ile birlikte çiçekçilik, çiçek tanzimi, satışı ve seracılık faaliyeti de gerçekleştirilecek. Yine ahşaptan yapılacak ve 250 kişi kapasiteli amfi tiyatroda çocuklar kültür sanat faaliyetlerini gerçekleştirecek; konserler, gösteriler sunacak.

İzmir’de dört tesise daha güneş enerjisi



İzmir Büyükşehir Belediyesi dört tesisinin elektrik ihtiyacını daha güneş enerjisinden karşılayacak. Bergama Mezbahası’na 74, Aliağa İtfaiyesi’ne 68, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu’na 35, Çiğli Aile Danışma Merkezi’ne 25 kilovatlık güneş panelleri kuruluyor. Bergama Mezbahası, Aliağa İtfaiyesi ve Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki güneş panellerinin montajı tamamlandı. Tesislerin üçü kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak.