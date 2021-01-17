Proje konuştular

Çelik, “Bugüne kadar Büyükşehir’in ve MASKİ’nin, ilçemize yaptığı hizmetler için Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e ve tüm çalışma arkadaşlarına halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2020 yılında ilçemizin sınırları içinde altyapı ve üstyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. 2021 yılında yapılacak olan projeler var. Sayın Başkanım, mecliste müjdesini verdi” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Büyükşehir olduğumuz 2014 yılından bu yana, değerli Başkanım Ömer Faruk Çelik’le birlikte çalışma imkânı bulduk. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek” dedi.