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    HaberlerEge Haberleri Proje turu attılar
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    16.01.2021 - 07:00 |

    Proje turu attılar

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Belediye Başkanı Hakan Koştu’yla birlikte Bergama’da TOKİ Sosyal Konutları, KYK Öğrenci Yurdu ve Çevre Yolu projelerini inceledi.

    Proje turu attılar

    İlçe için önem taşıyan projelere desteği nedeniyle AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli’ye teşekkür eden Başkan Koştu, “Kendisi, İzmir’e en uzak ilçelerden birisi olmamıza rağmen bizi hiç yalnız bırakmadı” dedi. Sürekli ile Koştu, 2004-2009 dönemi Bergama Belediye Başkanı Raşit Ürper’i de ziyaret etti.
    Zeytin Park
    Bergama’nın ortasında bakımsız bir şekilde duran vakıf zeytinliği, yeniden düzenlenerek Zeytin Park olarak hizmete sunulacak. Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven’le saha incelemesi yapan Başkan Koştu, “Asırlık ağaçları da korumuş olacağız” dedi.

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