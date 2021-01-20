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    20.01.2021 - 00:05 |

    Projelere tam not

    Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Manisa’ya gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Yunus Emre Kültür Park’ı ziyaret etti.

    Projelere tam not

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kandemir’e hayata geçirilen projeler ve yaptığı çalışmaları aktardı. Geleneksel Anadolu El Sanatları Atölyesi’nde kursiyerlerle de bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, projenin kente artı değer kattığını aktardı, “Ülke olarak güzel insanlar yetiştirmişiz. Başkanımız o insanlardan biri. Tam bir yıl önce de gelmiştim. O zaman da başkanımızın heyecanına şahit olmuştum. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah yaz aylarında çok daha güzel bir Yunusemre görmüş olacağız” dedi.

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