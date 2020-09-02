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    02.09.2020 - 07:00 |

    Projelere yön verecek eğitim

    Marmaris Belediyesi ve ARGEV tarafından Avrupa Birliği (AB) hibeleri ve fonlarıyla ilgili bir eğitim semineri düzenlendi.

    Projelere yön verecek eğitim

    Marmaris Belediyesi ve ARGEV tarafından Avrupa Birliği (AB) hibeleri ve fonlarıyla ilgili bir eğitim semineri düzenlendi. Dört gün süren eğitimlerde, ne tür projelerin sunulması gerektiği ve yazılma yöntemleri anlatıldı. Program sonunda katılımcılara sertifikalarını Başkan Mehmet Oktay verdi. Oktay, “Marmaris Belediyesi olarak hedeflediğimiz ve yapmak istediğimiz pek çok proje var. Bunların bir kısmını kendi öz kaynaklarımızla yapabilecek imkanlara sahibiz. Ama destek alabileceğimiz konular da var. Avrupa Birliği bu tarz projelere büyük destek sağlıyor. Bu eğitimin Marmaris için geliştireceğimiz projelere yön vereceğini umut ediyorum. Eminim ki kentimize yakışacak projeler üreteceğiz” dedi.

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