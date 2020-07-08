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    HaberlerEge Haberleri Projeleri sundular
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Projeleri sundular

    İzmir İş Kadın Derneği, “İş Gençlikte” projesi ile kız öğrencileri yeni bir bakış açısıyla iş fikirlerini hayata geçirme yolunda destek oluyor.

    Projeleri sundular

    İzmir İş Kadın Derneği, “İş Gençlikte” projesi ile kız öğrencileri yeni bir bakış açısıyla iş fikirlerini hayata geçirme yolunda destek oluyor. Proje kapsamında finale kalan 12 gruptan oluşan kız öğrenciler, jüri önünde projelerini sundu. Yarışma sonuçları jüri üyelerinin 16 Temmuz’da yapacağı online toplantı ile açıklanacak. İZİKAD Başkanı Betül Sezgin, “Bu yıl yarışmamızda ilk defa para ödülü vereceğiz. İşbirliği protokolleri yaptık, belediyeler bilim parkları ve üniversitelerle çalışmak bizi çok güçlendiriyor. Bayrağı yukarı çıkarmak için uğraşıyoruz. Genç kadınlara destek olmak demek ülke refahına katkı sunmak demektir” diye konuştu.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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