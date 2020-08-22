‘Projemiz dayanışma’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir Belediyesi ile gönüllüler ve yardımseverlerin desteğiyle kurulan Sosyal Market’in açılışına katıldı.



Törende, dayanışmanın önemine değinen Soyer, “Dayanışma olmazsa afetlerin tahribatı çok daha büyük oluyor” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dayanışmanın önemine dikkat çekti. Soyer, “Bizlere ‘En büyük projen ne?’ diye sorulduğu zaman, bunun cevabını vermekte hep zorlanırız. Acaba şu metroyu mu söylesek? Acaba şu köprüyü mü söylesek? Fakat iyilikten, dayanışmadan daha büyük proje olabilir mi” diye konuştu.



‘Hayalini kuruyorduk’



Atıfbey Mahallesi’nde kurulan Sosyal Market’in açılış töreninde konuşan, ESBAŞ CEO’su ve Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, Gaziemir Belediyesi’nin ilçeye değer katacak, yurttaşların hayatına dokunacak önemli bir hizmeti tamamladığını söyledi. Güler, toplumsal dayanışma açısından büyük bir sınavdan geçildiği günlerde, sosyal yardımlaşma açısından örnek olacak bir tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, çok heyecanlı, gururlu ve mutlu olduğunu belirtti, başladı. Sosyal Market’in hayalindeki bir proje olduğunu kaydeden Halil Arda, belediye başkanlığı görevinden önce yurt dışı seyahatlerinde benzer örneklerini gördüğünü ve bunun Gaziemir’de olmadığını fark ettiğini anlattı.



Metro müjdesi verdi



Gaziemir’de yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziemir-Karabağlar Metrosu için zemin etüdü çalışmalarına başladıklarını duyurdu.



Bu çalışmalar sonunda güzergâhın da belli olacağını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, bunun da birkaç ay sonra geniş katılımlı bir toplantıyla Gaziemirlilere açıklanacağını sözlerine ekledi.



‘Birlikte çalışalım’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rusya-Türkiye İş Konseyi heyetini makamında ağırladı. Sanal fuarcılık başta olmak üzere İzmir ve Rusya arasındaki olası işbirliklerinin konuşulduğu toplantıda Başkan Soyer, “Pandemi döneminde ne kadar çok el ele verirsek zararımızı o kadar azaltırız” dedi. Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet M. Palankoyev, İzmir’in tanıtımı için birlikte çalışabileceklerini, Rusya-Türkiye İş Konseyi’nin bir toplantısının İzmir’de yapılabileceğini vurguladı.



‘Mutlaka İzmir’e dönün’



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, YKS Sayısal Türkiye altıncısı Emin Ersüs ile LGS Türkiye birincisi Kaan Yusufoğlu’nu ağırladı. İki öğrenciye bisiklet hediye eden Başkan Soyer, “İzmir’i unutmayın. Bu kentin size ihtiyacı var. Mutlaka İzmir’e dönün” dedi. Soyer, Emin Ersüs ile Kaan Yusufoğlu’na bisiklet hediye etti. Emin Ersüs, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü’nü tercih etti, Kaan Yusufoğlu da İstanbul Erkek Lisesi’ne kayıt yaptırdı.