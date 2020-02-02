02.02.2020 - 00:06 |
‘Projenin bir zararı varsa raporlasınlar’
İzmir’e yapılması planlanan ikinci çevre yolunun güzegahıyla ilgili Büyükşehir’den gelen eleştirilere, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den yanıt geldi.
Projenin etüt ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirten Sürekli, “İzmirlilerin temel sorun ve beklentileri çözüm bekliyor ancak CHPliler yine konu hakkında tam bilgi sahibi olmadan komuoyunu yanıltacak açıklamalar yapıyor. AK Parti’nin iktidarda olduğu 18 yılda, İzmir’e yapılan yatırımla, AK Parti’den önceki 18 yıllık iktidarın yaptığı yatırım, yan yana getirip kıyaslanamaz bile” dedi.
Projenin ormanları yok edeceği iddasında olanların, bunu raporlaması gerektiğini ifade eden Sürekli, “Sorunları çözemeyenler, İzmir’e hizmet etmek isteyen AK Parti’yi engellemek için ellerinden geleni yapıyor. 18 yılda, İzmir’e yapılan yatırımla, AK Parti’den önceki 18 yıllık iktidarın yaptığı yatırımı, yan yana getirip kıyaslanamaz bile” diye konuştu.
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