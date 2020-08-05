Projenin geliriyle sorunları çözelim

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi’nin sadece planlanan bölgeye değil, Çeşme’ye köklü çözümler getirmesinin beklendiği dile getiren sanayici, turizmci iş insanı Bülent Tercan, projenin ince elenip sık dokunması gerektiğini söyledi. Destinasyon İzmir Grubu Sözcüsü, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Tercan, beklentileri şöyle sıraladı:

Termale harcanmalı

“Bu projeden elde edilecek gelirin Kemeraltı’na aktarılacağı açıklandı. Bu gelir öncelikle Çeşme’nin 40 yıldır kronikleşmiş problemlerinin çözümüne harcanmalı. Çeşme ve çevresinin kanalizasyon meselesi en modern şekilde halledilmeli. Çeşme’de termalin adı var, kendisi yok. Ilıca’da, Şifne’de termal kür merkezi yapılmalı. Kür merkezleri Çeşme’yi uçurur. Surf, kite surf, dalış turizmi geliştirilmeli. Ildırı Erythrai kazıları bir an önce bitirilmeli, ören yeri olarak 12 ay turistlerin ziyaretine açılmalı. Balık çiftliklerinin yarattığı deniz ve çevre kirliliği durdurulmalı. Çeşme’ye sanayi sitesi planlanmalı.”