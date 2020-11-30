Propolise hücum

Koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler propolise yöneldi. Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.

Arı ürünleriyle tedavi uzmanı apiterapist Metin Yıldırım, “Propolis arının kendini dış etkenlerden korumak için kovanının giriş- çıkışlarına hazırladığı bir üründür. Esas amacı kendi kolonisini dış etkenlere karşı mikrobik, iltihabik ve bakteriyel durumlara karşı korumak” dedi.

Nasıl kullanılıyor?

“Bilinen bir yan etkisi yok” diyenYıldırım, “Toz halinin ise genellikle balla karıştırarak günlük dozajı ayarlanır. Günde bir tatlı kaşığı şeklinde verilir. Sıvı halde kullanıcının kilosuna, yaşına uygun herhangi bir suya damlatılarak kullanılır. Kullanım kolaylığı açısından kapsül hali de var” ifadelerini kullandı.