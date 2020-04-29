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    HaberlerEge Haberleri Propolise ilgi artıyor
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    29.04.2020 - 07:00 | | DHA

    Propolise ilgi artıyor

    MANİSA’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor.

    Propolise ilgi artıyor

    MANİSA’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için ilginin her geçen gün arttığını belirten arıcı Zafer Şahin (43), “Az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor” dedi.

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