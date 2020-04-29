29.04.2020 - 07:00 | | DHA
Propolise ilgi artıyor
MANİSA’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor.
MANİSA’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için ilginin her geçen gün arttığını belirten arıcı Zafer Şahin (43), “Az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.