Propolise ilgi artıyor

MANİSA’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki ‘propolis’in saf halinin kilosu 4 bin liradan satılıyor. Koronavirüs gündemde olduğu için ilginin her geçen gün arttığını belirten arıcı Zafer Şahin (43), “Az bulunduğu için fiyatlar da ister istemez yukarıya çıkıyor” dedi.