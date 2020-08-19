Prosinecki, iyi gelecek

Bülent Buda: Bence Robert Prosinecki doğru seçim. İyi transfer gibi görünüyor. Var olan hırsı, kazanma isteği yüklü karakterini oyuncularına yansıtan sağlam bir teknik adam. Bence Stachowiak’ın açtığı gediği Cenk Gönen’in kapama olasılığı var. Ancak uzun zamandır izleyemediğimiz Cenk Gönen’deki gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor. Transfer konusunda yaklaşımım açık. Kimsenin sokağa atacak kadar fazla parası yok. Nokta ve hesaplı transferlerle bir çözüm yoluna gidilecek. Sözleşmeleri uzatılan futbolcular, geride bıraktığımız sezon uzun süre alıp takıma katkı verdiler. Recep Niyaz’dan bu yıl daha fazlası beklenir. Denizli’de temel düşünce, elbette yine lige tutunmak olacak. Var olan oyunculardan maksimum verimi sağlamak, onun için de çok çalışmak. Bugünlerde yazmak, akıl vermek, eğer aklınız da yeterliyse yol göstermek en kolay olanı. Oysa futbolun içinde barınan koşullar hiç de öyle güzel, süslü sözcüklerle aşılacak gibi görünmüyor.

Fatih Tanfer: l Denizlispor öncelikle teknik direktör olarak Robert Prosinecki ile anlaştı. Bence doğru bir seçimdi. Kendisi yaptığı açıklamada, “Tecrübelerime bakılırsa Denizlispor’u çok iyi yerlere getireceğiz. Bizim yerimiz yukarılardır. Bunu da başaracağız” diyor. Tecrübeli teknik direktörün bu ifadeleri kullanmasının gerekçeleri, Denizlispor’un kadrosunun gücünü bilmesinin bir sonucudur.

- Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz’ın takımda kalması, önemli gelişmedir. Şu ana kadar dış transferde kaleci Cenk haricinde bir transfer olmadı. Ancak Teknik Direktör Prosinecki’nin oyuncu portföyünün geniş. Bu da takıma olumlu yansıyacaktır. Liglerin başlamasına kadar, gerekli transferler devam edecektir. Ligin 21 takımla oynanacak olması, gelirlerde önemli bir düşüşe neden olacak. Şu an itibariyle seyircisiz oynamak da önemli bir sorun.

- Elbette herkesin gönlünden çok iyi transferlerin yapılması geçiyor. Ancak oluşan ekonomik gerçekleri de görmekte yarar var. Elindeki kadronun muhafaza edilmesi ve teknik direktörün bilgi ve becerisinin Denizlispor’u daha üstlere taşıyacağına inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Takımı deneyimli teknik adam Robert Prosinecki’ye emanet eden Denizlispor, iç transferde eski öğrencileri Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz ve Mustafa Yumlu ile nikah tazeledi. Stachowiak’ın lig bitmeden takımdan ayrılması o bölgede boşluk oluşturdu. Cenk Gönen gibi kaliteli kaleciyi takıma kazandırarak önemli bir hamle yaptılar. Estupinan’ın Malatyaspor ile anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor. Geçtigimiz sezon Rodallega’yı geride bırakarak takımın bir parçasıydı. Onu takımda tutmak değerli. Kaliteli ayaklara sahip Horoz, bir iki takviyeyle önümüzdeki sezon sıkıntı yaşamaz. Şartlar gittikçe ağırlaşıyor. O yüzden ligin başında ciddiyet göstererek vites yükseltmeliler. Denizlispor, geçtiğimiz sezon yaptığı hataların benzerlerini bu sezon yapmazsa, istikrarı muhakkak artacaktır.