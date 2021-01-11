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    11.01.2021 - 00:03 |

    Prostat da kalıcı tedavi mümkün

    Özel Sağlık Hastanesi Üroloji Kliniği Uzmanı Op. Dr. Emir Akıncıoğlu; iyi huylu prostat büyümesinde kalıcı tedavinin mümkün olduğunu belirtti.

    Prostat da kalıcı tedavi mümkün

    Tedavi süreci hakkında da bilgi veren Akıncıoğlu, “İlk planda hastalarımızın sorunlarını ilaç tedavisi ile çözmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki yaşla beraber prostat sürekli büyümeye devam ettiği için hastalarımızın da büyük bir çoğunluğu zaman içerisinde ilaçlardan fayda göremeyecek hale gelebiliyor” dedi. Yeni nesil HOLEP ameliyatının prostat büyümesindeki en modern tekniklerden biri olduğunu belirten Akıncıoğlu, “Bu yöntemde tüm büyümüş dokuyu bütün parça halinde prostatın kabuğundan sıyırıyoruz. Hastalığın tekrarlanma riski çok düşük” diye konuştu.

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