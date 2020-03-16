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    HaberlerEge Haberleri Prostatta ısıyla ameliyatsız tedavi
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    16.03.2020 - 00:01 |

    Prostatta ısıyla ameliyatsız tedavi

    Prostatta ısıyla ameliyatsız tedavi

    Özel Gözde İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ersin Konyalıoğlu, prostat hastalığında kullanılan mikrodalga termoterapi (TUMT) yöntemini anlattı. Auygulamanın, hastaya anestezi-narkoz verilmeden yapıldığını belirten Konyalıoğlu, “Ortalama 60 dakika süren müdahalenin ardından hastaların prostat hastalığından kaynaklanan olumsuz etkilerden kurtuluyor. Prostat, ısı verilerek yakılıyor. Ameliyat sonrası görülen idrar kaçırma gibi yan etkiler de yaşanmıyor” dedi.

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