"Protokol güzel maalesef altyapı yok!"

TFF 3. Lig 2. Grup İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Türk futbolundaki eşitsizliğin sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, 2. ve 3. Lig temsilcileriyle video konferans yoluyla bir araya gelmesi sonrası kulüplere yollanan protokolü değerlendiren Büyükkarcı, “3. Lig bir yana dursun, 2. Lig’de dahi protokolün maddelerini tam anlamıyla uygulamak mümkün değil. Oyuncuların soyunma odasında mesafeli oturması önerisi ve bu gibi tedbirleri içeren maddeler çok yerinde. Ancak alt liglerdeki soyunma odalarının fiziki şartlarına inanamazsınız. Afrika ülkelerindeki gibi. Protokol çok güzel ama altyapı yok” ifadelerine yer verdi.



‘Bölgesel düzen olmalı’



Salgın sonrası süreci değerlendiren Büyükkarcı, “Ligler mutlaka oynanacaksa, birinciler yukarı çıksın. Geri kalan 4 takım Play Off oynasın. Her gruptan 5’er veya 6’şar tane takımla 2. Lig’de yeni bir grup açılması bizim önerimiz. Eskisi gibi bölgesel düzene dönmeliyiz. Uzak deplasmanlar kulüplere büyük külfet oluyor. Ayrıca her ligin bütçelerini Federasyon belirlemeli” diye konuştu. 3. Lig kulüplerinin yıllık bütçesinin 3 milyonu aşmaması gerektiğini belirten Büyükkarcı, gelecek maçların oynanmasının tamamen gelir ve parayla ilgili olduğunu ancak FIBA ve UEFA’dan çok net yanıtlar gelmediğini söyledi.



‘Amatöre yatırım artacak’



“Türk futbolu, 4 büyük kulübün pastayı sömürmesinden kurtulmalı” diyen Büyükkarcı, amatör sporları büyütme kararı aldıklarını söyledi. Büyükkarcı, “Amatöre yatırımlarımız büyüyecek. Yeni amatör branşlar da açacağız” şeklinde konuştu. Salgın sonrasının fırsata çevirmenin gerektiğine vurgu yapan Büyükkarcı, “Futbolun, kulüp ve spor yönetiminin yeni normlarını iyi analiz etmek lazım. Elimizdeki kaynakları etkin ve verimli kullanmalıyız. Altyapıdan oyuncu yetiştirmek için çaba göstermeliyiz. İki amatör branşın bütçesi kadar bütçeyi, tek bir futbolcuya vermeyelim” dedi.