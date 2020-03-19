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    HaberlerEge Haberleri Psikolojik destek hattı görevde...
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Psikolojik destek hattı görevde...

    Karşıyaka Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili adeta alarma geçti.

    Psikolojik destek hattı görevde...

    Karşıyaka Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili adeta alarma geçti. Bulaşıcı virüse karşı bir dizi önlem için belediye bürokratlarından oluşan Acil Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul, belediye tarafından bir danışma hattı kurulmasına ve vatandaşlara psikolojik destek verilmesine karar verdi. Çarşı ve ilçedeki çöp konteynerleri, temizlik işleri ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi. Başkan Cemil Tugay, “İlçe sakinlerini korumak ve destek olmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Özellikle evinden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza alışveriş desteği sağlamak üzere ekip kuruyoruz” dedi.

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