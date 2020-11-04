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    HaberlerEge Haberleri Psikolojik katkı...
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    04.11.2020 - 00:00 |

    Psikolojik katkı...

    İzmir’de meydana gelen deprem İzmirlileri psikolojik anlamda da etkiledi. Deprem sonrası tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olan AK Parti İzmir tarafından psikolojik destek rehberi hazırlandı. Rehberde deprem, Kovid-19, çocuklar ve stres yönetimine dair çalışmalar yer alıyor. Psikologlar, psikiyatr ve ruh sağlığı uzmanlarıyla, depremin etkisini en aza indirmek isteyen AK Parti İzmir Sosyal Politikalar Başkanlığı, uzmanlarla sahaya inip psikolojik desteğe başladı.

    Psikolojik katkı...

    AK Parti İzmir Sosyal Politikalar İl Başkanı Semiha Paçacı, “İzmir’de meydana gelen üzücü deprem sonucunda ülkemiz topyekün seferber olup vatandaşlarımızın yardımına koştu. İl Başkanlığımız olarak ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. İzmirli depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı bir şekilde gidermeye çalıştık ve çalışıyoruz” dedi.

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