Psikolojik katkı...

AK Parti İzmir Sosyal Politikalar İl Başkanı Semiha Paçacı, “İzmir’de meydana gelen üzücü deprem sonucunda ülkemiz topyekün seferber olup vatandaşlarımızın yardımına koştu. İl Başkanlığımız olarak ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olduk. İzmirli depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı bir şekilde gidermeye çalıştık ve çalışıyoruz” dedi.