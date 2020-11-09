Psikolojik soruna anında müdahale

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurulan 0232 414 81 39 ve 414 81 58 numaralı psiko-sosyal destek hattını arayan vatandaşlar, uzman ekipler tarafından bilgilendiriliyor, gerekli görülürlerse yüz yüze görüşmeye çağrılıyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Şiddetli sarsıntının travmasını uzman danışmanlarımızla sarmaya çalışıyoruz” dedi.