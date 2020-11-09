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    HaberlerEge Haberleri Psikolojik soruna anında müdahale
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    09.11.2020 - 00:04 |

    Psikolojik soruna anında müdahale

    Depremin ardından acil müdahale ve yaraları sarma çalışmalarına devam eden Karabağlar Belediyesi, depremzedelere psikolojik destek de veriyor.

    Psikolojik soruna anında müdahale

    Bu kapsamda sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurulan 0232 414 81 39 ve 414 81 58 numaralı psiko-sosyal destek hattını arayan vatandaşlar, uzman ekipler tarafından bilgilendiriliyor, gerekli görülürlerse yüz yüze görüşmeye çağrılıyor. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Şiddetli sarsıntının travmasını uzman danışmanlarımızla sarmaya çalışıyoruz” dedi.

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