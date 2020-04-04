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    HaberlerEge Haberleri PTT, hep ihtiyaç sahibinin yanında
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    04.04.2020 - 00:00 |

    PTT, hep ihtiyaç sahibinin yanında

    İzmir PTT Başmüdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında ihtiyaç sahibi aileye 1000’er lira tutarındaki ödemelerini yapıyor. Başmüdürlükten yapılan açıklama şöyle: Ödemeleri 1 Nisan tarihinden itibaren işyerlerimizden ve ATM’lerden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Doğum yılının son rakamı 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da ihtiyaç ödemelerini alacak. Şirketimizde hesabı bulunan, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin ödemeleri 5 Nisan’dan itibaren hesaplarına yatırılacak.”

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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