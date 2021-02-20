Puanlama kalksın

PANDEMİ döneminde paket servis hizmetinin artmasıyla motosikletli kuryelerin iş yoğunluğu da arttı. Yemek sipariş sitelerinde kullanılan hız limiti ve puanlama sisteminin kuryeleri hız yapmaya ittiğini öne süren İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, “Her ay en az 3-4 ölümlü kaza haberi alıyoruz. Kazalar hıza bağlı meydana geliyor. Hız limiti ve puanlama sistemi kaldırılsın. Gerekirse Türkiye çapında iş bırakacağız” dedi.l