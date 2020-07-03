Grubunda sezon durmadan önce Play Off hattının 1 puan gerisinde 7. sırada yer alıp Play Off’tan 2. Lig hedefine ulaşmayı hedefleyen Nazilli Belediyespor’da hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Başkan Soner Yelkovan, “Federasyon tarafından açıklanan karar camiamızı olumsuz etkiledi. Çünkü tescil henüz belli değil. Tescilin nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Söz konusu karar 40 puanla Play Off hattının 1 puan gerisinde kalan kulübümüzü olumsuz etkiledi. Bizim fikstür avantajımız vardı ve ona güveniyorduk. Pür dikkat TFF’yi bekliyoruz” diye konuştu.