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    HaberlerEge Haberleri Putsila, Altay’da ikinci baharını yaşıyor
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Putsila, Altay’da ikinci baharını yaşıyor

    Altay’da forma giyen Anton Putsila, kariyerindeki en parlak dönemi siyah beyazlı kulüpte geçiriyor.

    Putsila, Altay’da ikinci baharını yaşıyor

    Altay’da forma giyen Anton Putsila, kariyerindeki en parlak dönemi siyah beyazlı kulüpte geçiriyor. Daha önce Hamburg ve Freiburg kulüplerinde oynayarak Bundesliga deneyimi yaşayan Belaruslu, bu sezon İzmir temsilcisinde 5 gol atıp kariyerinin en skorer sezonuna imza attı. Orta sahada ve kanatlarda görev alan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, attığı gollerin yanı sıra yaptığı 4 asistle alkış topladı. Altay yönetimi gelecek sezon için şimdiden Putsila ile söz kesti. Koronavirüs salgını sebebiyle bireysel olarak çalışmaya devam eden Putsila, “Konuşulanlara göre haziran ortasında liglerin başlama durumu olacak. Kulübümüz bizi ne zaman çağırırsa o an tesislerimize geliriz. Yaklaşık 4 haftalık süre içinde maçlara hazır oluruz. Hepimiz Süper Lig hedefine inanmış durumdayız. Kalan 6 maçı da kazanıp Süper Lig’e yükseleceğiz” diye konuştu.

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