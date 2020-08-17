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    17.08.2020 - 00:00 | | Ayberk Gökbak Milliyet

    Quaresma’dan Altay’a yeşil ışık

    Hedefini Süper Lig olarak belirleyen siyah beyazlılar, Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor. Bonservisi elinde bulunan Portekizli yıldızın, önümüzdeki günlerde İzmir’e gelmesi bekleniyor

    Quaresma’dan Altay’a yeşil ışık

    Arka arkaya yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken ve önümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Altay, gözünü Portekizli yıldıza çevirdi. Play Off’u son haftada kaçırarak, Süper Lig hayallerini bir sene daha ertelemek zorunda kalan İzmir ekibi, yıldız oyuncu Ricardo Quaresma’nın peşine düştü. Kasımpaşa’yla yollarını ayıran 35 yaşındaki futbolcuya Altay forması giydirmek isteyen yönetim, bir süredir görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Altaylı kurmaylar, yıldız oyuncuya senelik 700 bin euro önerdi. Öte yandan Quaresma’nın da Altay‘a gelme konusuna sıcak baktığı öğrenildi.

    Kupalarla dolu bir kariyer

    Ülkesi Portekiz’in Sporting takımında futbola adım atan Quaresma, Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa formalarını terletti. Portekiz Milli Takımı’yla, Avrupa Şampiyonluğu sevinci de yaşayan deneyimli isim, Beşiktaş yıllarında 2 kez lig şampiyonluğu ve 1 defa Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.

    Kariyerine Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa’yı da sığdıran Portekizli’nin Altay ile ilgili vereceği karar merakla beklenirken, taraftarlar arasında Quaresma ismi büyük bir heyecan yarattı. Altay camiası bu transferi mutlu bir şekilde sonlandırıp Süper Lig hasretine son vermek istiyor.

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