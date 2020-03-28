Radikal adımlar şart

“Olağanüstü dönemler olağanüstü önlemler gerektirir” mesajı veren Yorgancılar ve Esen, şu önerilerde bulundu: “İyiniyetli olarak yapılan ertelemeler kısa vade için olumlu ama ne yazık ki yeterli olmayacak. O nedenle, daha somut ve radikal adımlara ihtiyaç var. Çalışanların ücretlerinin tamamının ödenmesi için acilen işsizlik fonunun devreye sokulması gerekiyor. Gün, devletin elini cebine atarak işverenin işlerini devam ettirmesini sağlayacak, vatandaşların da temel ihtiyaçlarını giderecek ödemeleri üstleneceği gündür.”