Raflarda sağlık var

Cittaslow Uluslararası Genel Kurul toplantısı, 16-18 Ekim 2020 tarihlerinde, 30 ülkeden 265 kentsn katılımıyla online olarak gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir’in Cittaslow metropol ağına katılması ve metropol çalışmalarının İzmir’deki son durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Ayrıca her yıl Cittaslow genel merkez tarafından sunulan En iyi Örnek Uygulamalar proje yarışması ödülleri verildi. Seferihisar Belediyesi’nin Seyyar Market projesi En İyi Kentsel Yaşam Kalitesi ödülünün sahibi oldu. Ödüllü proje hakkında bilgi veren Başkan İsmail Yetişkin, şöyle konuştu:

Halkın kapısında

“Yerel üreticilerimizin emeklerini raflara taşıdığımız Seyyar Market projemiz ile hem sağlıklı hem de ulaşılabilir ucuz gıdayı halkımızla buluşturuyoruz. Seyyar Market’te sadece gıda değil, zehirli kimyasallardan uzak olan temizlik ürünleri, doğal ham maddeden, uzun ömürlü ve ekolojik alternatif market ürünleri de yer alıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinden ciddi anlamda etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlarımız için özellikle hayata geçirdiğimiz Seyyar Market uygulaması ile vatandaşlarımız evlerinden çıkmadan temel ihtiyaç ve market alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. Belirli günlerde belirli mahallelerde dolaşan Seyyar Marketimiz Seferihisar’da girilmedik sokak bırakmıyor” dedi.

Seferihisar 29 Kasım 2009 tarihinde merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow birliği tarafından, yaptığı başvuru değerlendirilerek Cittaslow ilan edildi.