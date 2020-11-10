Rahat değil diye rafa kaldırmaya son!

Özel sektörde uzun yıllar çalışan ve edindiği bilgi ve tecrübeyle kendi ayakkabı markasını yaratan Nalan Erdem, tüketicilerin ayakkabı alırken sadece fiyat etiketine değil, rahatlığa da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Küresel salgın döneminde Sacralita ile sektöre adım atan Erdem, rekabette öne çıkmak için moda trendlerini takip etmenin ve öngörüde bulunmanın önemli olduğunu kaydetti.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz, Nalan Erdem kimdir?

1977 yılında Bulgaristan’ın Asenovgrad şehrinde doğdum, 12 yaşıma kadar burada büyüdüm. Ocak 1990’da anavatana göç ettik. İlk olarak Bursa’da, teyzemlerin yanında 5 ay kadar kaldık, okula devam ettim. Uyum sağlamakta çok zorlanmadım ama alıştığım düzeni de özlüyordum. 6. sınıfı bitirdiğimde babamın tayini nedeni ile Bursa’dan Bilecik’e oradan da İzmir’e taşındık. 1995 yılından beri de İzmir’deyiz. Burada Bornova Çimentaş Anadolu Lisesi’ni, sonra da Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdim. 21 yıldır da aktif olarak iş hayatının içindeyim.

Örnek olmak istiyorum

Erkek egemen bir sektördesiniz. Bir kadın olarak sektörde yer edinirken en zorlandığınız nokta neydi?

İş hayatını erkek ya da kadın egemen sektör olarak sınıflandırmıyorum. Tabi ki, bu sektörde erkek girişimci ve imalatçı sayısı çok fazla ancak sektörün hedef kitlesini yine kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla burada belirleyici olan erkek bakış açısı değil, kadınlar. Ben de bir kadın olarak bunu avantaja çevirmeye dikkat ediyorum. Mücadelemi de bu eksende şekillendiriyorum. Bilgimin, tecrübemin ve ailemin desteği de tartışılmaz. Önemli olan ilk adımı atmak ve tutkuyla işinize bağlı kalmak. Bu girişimim ile on iki yaşındaki kızıma da örnek olmak istiyorum. Bunlar bence kutsal şeyler. Zaten İtalyanca’da kutsallık anlamına gelen Sacralita markasını da bu değerlere dayanarak yarattım.

Sektörde farklı hedef grupları var. Neden kadın ayakkabısı ve perakende satış?

Sektörde o kadar çok marka var ki, tüketicinin kendisine uygun olan ürünü bulması da aslında çok zor. Kimisi fiyat ile rekabette ön plana çıkmak istiyor kimisi ise sadece etiket ile… Ben her ikisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınların ayakkabı noktasındaki kullanım alışkanlığı diğer gruplardan daha farklı. Bir kadın olduğum için de bunu iyi biliyorum.

Ciddi bir para ödeyip ayakkabı alıyorsunuz ancak birkaç kez giydikten sonra bunu kaldırıyorsunuz. Neden? Çünkü rahat değil. Bir kadının ayakkabısı önce konforlu olmalı. Ben tasarımlarımı ve malzemeyi buna göre şekillendiriyorum. Sacralita markası olarak, önümüzdeki dönemde bunu daha da özel hale getireceğiz. Butik bir üretim anlayışı ile daha özel ayakkabıları tüketici ile buluşturacağız. Yeni yılda bunu başaracağımıza inanıyorum.

Risk her zaman var

Pandemi döneminde yatırım yapmak ve bir şirket kurmak ciddi bir cesaret. Siz gücünüzü nerden alıyorsunuz?

Elbette ayakkabı sektörüne girme kararım, anlık bir hayal değildi çünkü bu konu üzerinde yıllardır düşünüyordum.

Özel sektörde çalıştığım için de risklerin ne olabileceğini az çok öngörmüştüm. Dolayısıyla salgına göre plan yapmadım; hedeflerimi salgına göre güncelledim. Şu da bir gerçek ki, hangi sektörde olursanız olun tek bir doğru da zaman da yok. Piyasayı belirleyecek bir ekonomik güce sahip ve cesur da değilseniz, zaten hiçbir iş yapmazsınız. Ben böyle düşünmedim.

Sacralita markasını oluşturdum. Mutluyum ve umutluyum.

Toprak tonları ve beyaz ön planda

Bu sonbahar-kışın ayakkabı trendleri neler?

Moda dünyasındaki her şey özünde renkler üzerine kuruludur. Siz, tasarım gücünüzle bu renkleri bir araya getirir; kombinlersiniz. Stil ise kıyafetinizi ve ayakkabınızı hem tarz olarak hem de vücut yapınıza uygun şekilde yakıştırıp giymektir. Bu sayede kendi özgünlüğünüzü ve kişiliğinizi yansıtıp, başkalarının yanında farkınızı ortaya koyarsınız.

Bu yıl, toprak ve beyaz renkleri ile tonları ön plana çıkıyor. Ayakkabıda ise büyük taşlar, şeffaf dolgu tabanlı kürklü postallar, körüklü ve dökümlü duran topuklu botlar, kullanımı biraz zor olsa da diz üstü çizmeler, ayağı saran triko streçler tüketicinin beğenisini yansıtıyor.